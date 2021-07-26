Брянский губернатор не общается с населением, несмотря на рекомендации президента

Такая ситуация негативно сказывается на управляемости регионом.

Губернатор Брянской области игнорирует рекомендации президента Владимира Путина о регулярном проведении прямых линий.

Как сообщает телеграм-канал «Незыгарь» в докладе «Параметры коммуникации губернаторского корпуса с обществом», на сигнал главы государства активно откликнулись главы Чувашии, Ханты-мансийского автономного округа, Белгородской, Пензенской, Ульяновской областей и ряда других.

При этом, отмечают эксперты, более 2/3 глав российских регионов, включая Брянскую область, за полгода не провели ни одной прямой линии.

«Регулярное проведение прямых линий позволит укрепить управленческий тонус губернаторов и повысит их ответственность за социально-экономические и другие проблемы регионального развития», – считает «Незыгарь».

Также канал заявил о пассивности Александра Богомаза и его нежелании общаться с гражданами во время поездок в муниципалитеты, на предприятия и проблемные объекты. Не вошел брянский губернатор и в число тех, кто активно информирует население о своей работе в соцсетях.