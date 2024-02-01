Брянский губернатор обсудил сотрудничество с председателем Гомельского облисполкома

Губернатор Брянской области обсудил сотрудничество с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянская делегация во главе с губернатором Александром Богомазом приехала в Гомельскую область. Поездка началась с встречи с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко. Там обсудили дальнейшее сотрудничество между регионами.

«Мы вышли уже на новый, стратегический уровень отношений между регионами», – подчеркнул Александр Богомаз.

Так, речь шла о поставках оборудования для оснащения молочно-товарных ферм производства «Гомельагрокомплект». Обсуждали и новые площадки для расширения совместного производства сельхозтехники. Также гомельские строители готовы быть подрядчиками на объектах Брянской области.

«Наши белорусские соседи всегда приезжают на День брянского поля в качестве почетных гостей, а в этом году станут его полноправными участниками и смогут показать всей России свой сельскохозяйственный потенциал, технику, поделиться технологиями, лучшими наработками в области АПК Республики Беларусь», – добавил Александр Богомаз.

В завершение встречи Иван Крупко вручил замгубернатора региона Борису Грибанову, Николаю Лучкину и Николаю Симоненко памятные медали к 85-летию Гомельской области.