Брянский губернатор отпраздновал День ВМФ в Севастополе

В Крым Александр Богомаз приехал по приглашению главы полуострова Сергея Аксенова.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поделился на своих страницах в соцсетях снимками с празднования Дня Военно-морского флота.

Как сообщает брянский губернатор, демонстрационным прыжкам в воду на озере Орлик-5 он предпочел масштабные торжественные мероприятия в Севастополе. В Крым он прибыл не один, а в сопровождении председателя Брянской облдумы Валентина Суббота.

«Для меня большая честь в этот важнейший для города-героя праздник присутствовать здесь лично. Мощь и сила нашего флота просто поражает», – пояснил Богомаз.

Он также рассказал о том, что пригласил почетного консула Никарагуа в Республике Крым Олега Белавенцева посетить Брянскую область с ответным визитом.

«Приглашение принято!» – сообщил брянский губернатор.