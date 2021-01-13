Брянский губернатор поручил чиновникам взять под личный контроль медпомощь при коронавирусе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на последнем заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в регионе поручил чиновникам взять под личный контроль оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденной инфекцией в больницах Брянщины.

Глава региона поручил всем чиновникам начинать рабочий день с изучения суточной сводки по новым случаем коронавируса в области.

А при необходимости лично выезжать в больницы и решать возникающие проблемы — в том числе и в режиме ручного управления.

Губернатор выразил надежду, что при строгом контроле жалоб еа качество медицинской помощи пациентам с коронавирусом на Брянщине станет меньше.