Брянский губернатор поучаствовал в совещании Госсовета России

Губернатор Брянской области поучаствовал в совещании Госсовета России, посвященном роли педагога и наставника. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поучаствовал в семинаре-совещании по подготовке заседания Государственного Совета Российской Федерации. Речь шла о роли и повышении престижа педагога и наставника.

«В Брянской области создаются условия, ресурсы и процессы, необходимые для реализации различных программ наставничества: на промышленных предприятиях, в агропромышленном комплексе, в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения и защиты населения. Хорошо себя зарекомендовали советники по воспитательной работе. Они помогают ребятам реализоваться в общественной и патриотической работе, волонтерском движении», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в Год педагога и наставника в регионе открыли школу № 72 в Брянске, детский сад в Почепе, 66 центров естественно-научного образования «Точка роста» и школьный «Кванториум» на базе Брянского городского лицея № 1 имени А.С. Пушкина.

«Но все это не работает без главной движущей силы — педагога, воспитателя, наставника. Спасибо за ежедневный труд на благо родной Брянщины и всей России!» – заключил Александр Богомаз.