Брянский губернатор поучаствовал во встрече с председателем Совфеда ФС России Валентиной Матвиенко.

В Витебске продолжается XI Форум регионов России и Беларуси. Там прошла встреча с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой с главами российских и белорусских регионов. На мероприятии обсудили развитие сотрудничества двух стран.

«Форум в этом году взял новую высоту. Как отметила Валентина Ивановна Матвиенко, межрегиональное сотрудничество — каркас Союзного государства, и чем успешнее будут развиваться прямые контакты, связи между регионами и между людьми, тем крепче будет наш союз. Главы наших государств Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко создали уникальный пример для мира — взаимовыгодный формат Союзного государства, когда два государства и общая экономика. И наши страны, Россия и Беларусь, становятся от этого только сильнее», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.