Брянский губернатор призвал жителей региона вакцинироваться и соблюдать масочный режим после прививки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посвятил очередную публикацию в своем Инстаграме начавшейся вчера массовой вакцинации жителей региона и всей страны.

«Рассказал в эфире телеканала «Россия 24», как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в Брянской области.

С сентября мы участвовали в третьем этапе испытаний. Было получено 42 дозы, привили наших медиков. Я сам привился еще 2 октября, некоторые члены Правительства Брянской области, руководители федеральных служб — все участвовали в третьей фазе испытаний вакцины, прививались в Москве. Те, кто прошел вакцинацию, могут рассказать о своем самочувствии, никакой разницы между прививкой от гриппа и от COVID-19 не почувствовали. Никаких побочных эффектов нет.

Сегодня нет другого пути, кроме как привиться и защитить себя, своих родных и близких от этой страшной инфекции. До конца прошлого года Брянская область получила 990 доз вакцины, привито всего уже более тысячи человек, и они могут рассказать остальным о том, что прививка — это не опасно, не страшно, это необходимо для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, своих родных и близких и получить иммунитет.

В пятницу мы получили еще 16900 доз. Более 14 тысяч доз препарата доставлено в наши лечебные учреждения. На базе ГУП «Брянскфармация» оборудован центральный пункт, где созданы всего условия, стоят три холодильника емкостью 600 литров, закуплено три автомобиля для доставки вакцины в лечебные учреждения Брянской области. Всего в 31 лечебном учреждении создано 49 прививочных кабинетов. С сегодняшнего дня мы прививаем и людей, которые находятся в зоне риска, медиков, учителей, людей старше 60 лет, и всех желающих. В 27 муниципальных районах работа по вакцинации населения находится под контролем глав муниципальных образований, главных врачей лечебных учреждений.

Прививку от коронавирусной инфекции сделать необходимо. Тем не менее, не стоит забывать о мерах предосторожности: даже человек, который вакцинировался, может быть переносчиком инфекции, поэтому пока не сформировался коллективный иммунитет, нужно носить защитную маску», — написал в соцсети глава региона.

Ранее мы сообщили. что спикер областной Думы Владимир Суббот сообщил подписчикам своего инстаграма, что прошел вакцинацию от коронавируса.

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