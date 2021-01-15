Брянский губернатор проинспектировал строительство очистных сооружений в Стародубе

Из крупных предприятий региона современные очистные механизмы строятся также на «Брасовских сырах» и «Почеп-молоко».

Мощность очистных сооружений на первом составит 1300 кубометров в сутки, их обзая стоимость равна 369 млн рублей. Заработать они должны в феврале.

Губернатор Александр Богомаз совершил рабочую поездку в Стародуб, где проинспектировал строительство очистных сооружений на предпориятиях «Сыр Стародубский» и «Консервсушпрод». Увиденным глава региона остался в целом доволен.

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