Прокуратура требует срубить опасные деревья на кладбище в Стародубе

Прокуратура требует чиновников срубить опасные деревья на кладбище в Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры Стародубского района выявили нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Так, на кладбище в Стародубе оказалось много высоких деревьев с большими ветками, в том числе сухих и с трещинами. Упав от порыва ветра они могут повредить могилы и причинить вред людям, посещающим кладбище.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации округа с требованием убрать опасные деревья. Высшая инстанция согласилась с доводами.