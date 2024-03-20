Прокуратура требует срубить опасные деревья на кладбище в Стародубе
Прокуратура требует чиновников срубить опасные деревья на кладбище в Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники прокуратуры Стародубского района выявили нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Так, на кладбище в Стародубе оказалось много высоких деревьев с большими ветками, в том числе сухих и с трещинами. Упав от порыва ветра они могут повредить могилы и причинить вред людям, посещающим кладбище.
Прокурор обратился в суд с иском к администрации округа с требованием убрать опасные деревья. Высшая инстанция согласилась с доводами.
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