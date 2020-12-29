Брянский губернатор прокомментировал отставку спикера областной Думы

Глава региона сказал, что экс-председатель регионального парламента по примеру сына решил «заняться чем-то земным».

На состоявшейся сегодня пресс=конференции губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал недавнюю отставку теперь уже бывшего спикера областгой Думы Владимира Попкова.

Губернатор отметил, что Попков сделал много для региона и во время работы в газовой отрасли, и затем на посту спикера Думы региона. Но когда его сын занялся сельским хозяйством в Добруни, тоже захотел «заняться чем-то земным».

Это было решение самого Попкова, подчеркнул губернатор.