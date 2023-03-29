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Первый губернатор Брянской области отметил юбилей

2023, 29 марта 09:07 Общество
Первый губернатор Брянской области отметил юбилей
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Первый губернатор Брянской области Юрий Лодкин отметил 85-летний юбилей. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. 

«85 лет исполнилось первому Губернатору Брянской области, Почетному гражданину  Брянской области Юрию Евгеньевичу Лодкину. Это человек уникальной судьбы, журналист, политик, государственный деятель. Вся его жизнь тесно связана с родной Брянской областью. И сегодня Юрий Евгеньевич все так же неравнодушно следит за жизнью региона», – подчеркнул Александр Богомаз.

Юрий Лодкин прошел Великую Отечественную войну и фашистский концлагерь, а затем работал корреспондентом информационного агентства ТАСС. 

«В 1993 году Юрий Евгеньевич Лодкин одержал победу на первых в истории области всенародных выборах руководителя региона. Он всегда  много и плодотворно трудился, в регионе строились социально значимые объекты, мощное развитие получила программа газификации Брянской области: с 1999 по 2004 годы область увеличила процент газификации более чем в три раза! Юрий Евгеньевич представлял интересы жителей Брянщины в Государственной Думе, Совете Федерации, Парламентском собрании Белоруссии и России. Его многочисленные награды, среди которых орден Дружбы, ордена Русской православной церкви, медали, звание «Почетный гражданин Брянской области» — заслуженная оценка труда, большого личного вклада в процветание родного края и всей страны», – заключил Александр Богомаз.

 

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