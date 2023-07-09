Брянский губернатор встретился с председателем исполкома Могилевской области

Губернатор Брянской области обсудил перспективы сотрудничества с председателем облисполкома Могилевской области.

Александр Богомаз с рабочим визитом прибыл в Республику Беларусь. Он встретился председателем исполнительного комитета Могилевской области Анатолием Исаченко. Они обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между регионами.

«Очень важно, как отметил Анатолий Михайлович, и я с ним совершенно согласен, что реализуется такой важный международный молодежный проект «Дорогами памяти», направленный на сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего, и мы должны воспитывать нашу молодежь на трудовых и ратных подвигах предков», – подчеркнул брянский губернатор.

Александр Богомаз добавил, что регион будет сотрудничать в разных направления деятельности и делиться опытом с Могилевской областью.