Брянский губернатор встретился со студентами БГТУ и БГИТУ

Вчера глава региона стал участником сразу двух студенческих дискуссионных клубов в Брянске.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вчера стал участником сразу двух дискуссионных клубов — студентов БГТУ и БГИТУ.

Встреча длилась несколько часов. Спектр тем для обсуждения простирался от бытовых вопросов до судьбы России. Губернатор напомнил участникам, что все они — «насоедники великой страны и великого поколения», и призвал интересоваться историей, делать из нее правильные выводы и сохранить страну. В качестве негативного примера он привел страны Балтии, которые сильнее всех стремились отделиться от СССР, а теперь их граждане вынуждены ездить на заработки в Европу.

Со своей строны студенты БГИТУ, в частности, поблагодарили губернатора за реконструкцию расположенного рядом с вузом Майского парка и установку в нем тренажеров и попросили ставить больше площадок с тренажерами и в брянских дворах.