Брянский сенатор Солодун встретилась с пострадавшими от обстрела жителями Климово

«Я убедилась в том, что исполнительная и законодательная власти с поддержкой прокуратуры Брянской области оперативно и в сжатые сроки подготовили все разрешительные документы, позволяющие оказать материальную поддержку жителям, пострадавшим от обстрела. От жителей слышала слова благодарности не только в адрес органов власти, а также в адрес медицинских работников и соседей. Последние первыми пришли на помощь в считанные минуты стали оказывать помощь. Глава администрации Климовского района Исаев заявил, что деньги поступили из регионального бюджета и в настоящее время идет компенсация за поврежденные жилые помещения и здоровье жителей. В срок до 15 июля текущего года этот вопрос будет закрыт в полном объеме. Радует позитивный настрой жителей приграничных территорий, а главное, все поддерживают Вооруженные силы России и верят в победу!» – заявила сенатор.

По итогам встречи Солодун сообщила, что пострадавшие поблагодарили региональное правительство и губернатора Александра Богомаза за моральную и материальную поддержку.

Больше чем игра с мячом В Смоленске прошел турнир по баскетболу 3х3. Баскетбол на Смоленщине – это соревнования, обучающие семинары для тренерского состава, улучшение материально-технической базы спортивных секций в районах и приобщение к здоровому образу жизни детей со школьной скамьи. Уже пять лет системную работу совместно ведут Федерация баскетбола Смоленской области, реготделение «Единой России», «Концерн Росэнергоатом», Олимпийская академия братьев Гомельских,

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В гости ярмарка зовёт! Как в регионе организуют торговлю местной продукцией? С апреля на территории Смоленской области по поручению губернатора Алексея Островского на регулярной основе возобновилось проведение ярмарок выходного дня. И такой формат торговли пользуется популярностью среди местных жителей. Ведь здесь можно купить наши смоленские натуральные и качественные продукты по доступным ценам. Предварительные итоги ярмарочной деятельности обсудили в администрации