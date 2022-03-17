Брянский социолог призвала власти действовать сообща

Эксперт отметила, что необходимо заморозить тарифы ЖКХ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Реализацию он поручил главам регионов.

Решение главы страны обсудили в «Экспертном клубе». Ситуацию прокомментировала научный сотрудник Брянского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и социолог Екатерина Карпенко.

«Учитывая, что нашу страну обложили западными санкциями, важно, чтобы федеральные, региональные и муниципальные власти действовали оперативно и сообща, а не по принципу крыловской басни, про лебедя, рака и щуку… Пока этого удалось избежать, и эффективность принимаемых мер будет зависеть от поддержки малого и среднего предпринимательства, доступности кредитов и т. д. Оперативного реагирования органов власти на необоснованное повышение цен, с целью пресечения ажиотажного спроса и обеспечения населения продуктами массового потребления», — подчеркнула Екатерина Карпенко.

Эксперт также отметила, что необходимо заморозить тарифы ЖКХ и обеспечить бесперебойность коммунальных услуг для жителей.