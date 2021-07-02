Брянским чиновникам и депутатам запретили иметь двойное гражданство

Запрет распространяется на губернатора и депутатов облдумы.

С июля российским, в том числе и брянским, чиновникам запретили иметь второе гражданство или постоянный вид на жительство в зарубежных странах.

Как сообщает областная дума, запрет распространяется на государственных и муниципальных чиновников, работников государственных органов, органов местного самоуправления и представителей силовых ведомств.

Иметь второе гражданство законодательно также запрещено губернатору и депутатам Брянской областной Думы.

«Гражданин, получая гарантированные государством права, несет перед ним и обязанности, – прокомментировал нововведение лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов. – И далеко не во всех странах обязанности гражданина столь необременительны, что их можно выполнять наряду с обязательствами перед другими государствами. Например, в Японии, Сингапуре, Индии, Словакии второе гражданство запрещено. В ряде стран второй паспорт допустим только для тех, кто получает гражданство по праву рождения, – это Норвегия, Нидерланды, Австрия. Заметьте, речь идет не о представителях органов власти, а о всех гражданах страны. Российские же законы в отношении второго гражданства были сверхлиберальными. Но совершенно очевидно, что нельзя людям, вершащим судьбы страны или ее региона, иметь обязательства перед иными государствами. Поэтому принятые меры вполне разумны и необходимы».