Брянскому депутату Кармесу вручили награду медаль «За отвагу» за подвиг деда

Федор Кармес подавил огневую точку фашистов в боях за деревню Новая Тросна.

На заседании Брянской областной Думы венный комиссар Брянской области полковник Марат Урмансов вручил депутату Василию Кармесу награду деда – медаль «За отвагу».

В годы войны рядовой четвертой стрелковой роты Федор Иванович Кармес в боях за деревню Новая Тросна показал из своего пулемета подавил огневую точку противника и уничтожил до шести гитлеровцев, обеспечив продвижение вперед наших подразделений. Сам герой скончался от ран.

«Почти восемь десятилетий прошли с момента окончания Великой Отечественной войны, а работа по поиску сведений о погибших, увековечению памяти защитников Родины не прекращается ни на день. Значительное внимание уделяется установлению данных о неврученных в период войны государственных наградах и передачи их семьям фронтовиков», – отметили в облдуме.