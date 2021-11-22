Бывший зам брянского губернатора Коробко опроверг обвинения в употреблении кокаина

Также он рассказал о длительном отказе от алкоголя.

Бывший заместитель брянского губернатора, а ныне – замгубернатора Ульяновской области по внутренней политике Александр Коробко встретился с представителями СМИ по месту своей новой работы.

В частности, ульяновских журналистов заинтересовали вредные привычки Коробко. В ходе беседы, которая длилась более двух часов, представители СМИ поинтересовались у него правдивостью слухов об употреблении кокаина. Александр Коробко обвинения категорически опроверг.

«Я даже алкоголь уже 15 лет не употребляю», – цитирует Коробко ульяновский блогер, автор политического телеграм-канала «Симбирский шугожор».

Также Коробко назвал клеветой информацию о якобы присвоении им квартиры воспитанника Стародубской спецшколы-интерната в бытность его работы там в качестве воспитателя.

Он сообщил, что увольнение из Правительства Брянской области было связано с усталостью.