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Бывший зам брянского губернатора Коробко опроверг обвинения в употреблении кокаина

2021, 22 ноября 09:30 Политика
Бывший зам брянского губернатора Коробко опроверг обвинения в употреблении кокаина
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Также он рассказал о длительном отказе от алкоголя.

Бывший заместитель брянского губернатора, а ныне – замгубернатора Ульяновской области по внутренней политике Александр Коробко встретился с представителями СМИ по месту своей новой работы.

В частности, ульяновских журналистов заинтересовали вредные привычки Коробко. В ходе беседы, которая длилась более двух часов, представители СМИ поинтересовались у него правдивостью слухов об употреблении кокаина. Александр Коробко обвинения категорически опроверг.

«Я даже алкоголь уже 15 лет не употребляю», – цитирует Коробко ульяновский блогер, автор политического телеграм-канала «Симбирский шугожор».

Также Коробко назвал клеветой информацию о якобы присвоении им квартиры воспитанника Стародубской спецшколы-интерната в бытность его работы там в качестве воспитателя.

Он сообщил, что увольнение из Правительства Брянской области было связано с усталостью.

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