Бывший зам брянского губернатора Коробко перебрался в Ульяновскую область

Место работы он сменил после досрочного сложения полномочий тамбовского губернатора.

Бывший заместитель брянского губернатора Александр Коробко вновь сменил место жительства и работы. Он назначен заместителем губернатора Ульяновской области. Как сообщают ульяновские СМИ, Коробко будет курировать внутреннюю политику.

После увольнения из брянского правительства в начале этого года Александр Коробко перебрался в Тамбов, где его также назначили заместителем губернатора. После того как губернатор Тамбовской области Александр Никитин досрочно сложил полномочия, Коробко занял аналогичный пост в Ульяновской области.

В апреле этого года Александр Коробко выставил на продажу за 4,5 миллиона рублей квартиру в центре Брянска.