Делегация из Кубы прибыла в Брянск

Брянский губернатор обсудил развитие бокса с делегацией из Кубы. Об этом сообщили в своих соцсетях.

В Брянск приехали заместитель главы миссии и советник по политическим вопросам чрезвычайного и полномочного Посла Республики Куба в России Маркос Феликс Ласо Вильтрес и военно-воздушный и военно-морской атташе полковник Моника Милиан Гомес. Они стали почетными гостями на турнире по боксу, посвященному памяти воинов-интернационалистов, исполнявших свой воинский долг в Республике Куба в 1962-1993 годах. Также делегация встретились с губернатором Брянской области.

«На рабочей встрече обсудили развитие и укрепление дружественных и спортивных связей между Брянской областью и Республикой Куба, развития и популяризации бокса как олимпийского вида спорта, подготовки спортивного резерва и будущих защитников Отечества», – уточнил Александр Богомаз.