Делегация из Орловской области посетила Брянскую облдуму для обмена опытом. Об этом этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Делегация из Орловской области прибыла в Брянск для знакомства с опытом по ряду вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере и популяризации службы по контракту. Представители органов исполнительной и законодательной власти Орловщины посетили Брянскую областную Думу.

На совещании обсудили работу по укреплению системы социальных гарантий военнослужащим и членам их семей. Брянская областная Дума входит в тройку законодательных собраний ЦФО по разъяснению мер поддержки и социальных гарантий, предоставляемых защитникам Отечества и их родным. Всего в регионе действуют более 70 региональных мер социальной поддержки, в том числе участникам СВО, их семьям, ветеранам боевых действий.