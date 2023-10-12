Депутаты скорректировали бюджет Брянской области

В среду, 11 октября, состоялось внеочередное заседание Брянской областной думы. Депутаты собрались, чтобы внести поправки в отдельные статьи закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Корректировка коснулась доходной и расходной частей, а также источников финансирования дефицита и объема государственного долга, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Доходы областного бюджета увеличены на более чем 5,3 миллиарда рублей, расходы — почти на 6 миллиардов. После внесения корректировок, за которые депутаты проголосовали сразу в трех чтениях, доходная часть годового бюджета составляет 91,5 миллиарда рублей, а расходная выросла до 105,6 миллиарда рублей.

Областную казну пополнят налоговые доходы и безвозмездные поступления, а расходы пойдут на осуществление бюджетных инвестиций, приобретение пассажирского транспорта общего пользования, обеспечение жильем детей-сирот и другие социально значимые направления, уточнили в заксобрании.