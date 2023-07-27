Депутаты утвердили кандидатуру нового замглавы администрации Брянска

Депутаты утвердили кандидатуру седьмого заместителя главы администрации Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе городского Совета депутатов.

На 45-м заседании Брянского городского Совета народных депутатов народные избранники рассмотрели ряд кадровых вопросов. Так, единогласно на должность заместителя главы городской администрации-начальника финансового управления они согласовали кандидатуру Елены Качур. Она работала начальником финансового управления мэрии.

Новый зам будет руководить финансовым управлением и комитетом по экономике. В ее задачи входит координация работы с налоговой, центром занятости, а также региональными управлением имущественных отношений, фондом имущества и управлением госзакупок.

Кроме того, депутаты назначили на пост директора школы № 72 Константина Василенко. А Елены Азаренко стала заведующей детским садом №3 «Радуга».