Брянская область на этой неделе приняла необычных гостей. Станислав Дружинин, возглавляющий Штаб гуманитарной помощи партии «Новые люди», привез в регион очередную партию помощи вместе с сотрудниками Главного военного следственного управления СК РФ.

«Наш штаб стал настоящим центром объединения неравнодушных граждан, которые хотят помогать и делают это постоянно», — говорит Дружинин.

Маршрут гуманитарной миссии включал несколько важных точек. В Клинцах делегация посетила Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Удивительно, но в государственном учреждении удалось создать по-настоящему домашнюю обстановку — с сенсорной комнатой, физиокабинетом и специальными пространствами для детей с особенностями развития. Волонтеры привезли всё необходимое для поддержания этого уюта.

Военнослужащие группировки «Брянск», охраняющие границу с Украиной, получили от делегации квадрокоптеры, усилители сигнала, средства гигиены и продукты. Командующий группировкой генерал-майор Аксенов отметил важность такой поддержки для бойцов.

Завершилась поездка визитом в пункт временного размещения в Фокино, где живут пожилые женщины из Донбасса и приграничных территорий. Благодаря системной работе Штаба под руководством Дружинина, в приграничные регионы постоянно поступает гуманитарная помощь и специальное оборудование для защиты рубежей страны.