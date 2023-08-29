Единый день голосования пройдет в Брянской области

Единый день голосования пройдет в 17 муниципальных образованиях Брянской области.

На оперативном совещании в областном Правительстве обсудили подготовку к Единому дню голосования на территории региона. Так, 10 сентября пройдут 17 избирательных кампаний в органы местного самоуправления в 17 муниципальных образованиях Брянской области. Общая численность избирателей — 63857 человек. Голосование будет проходить с 9 по 10 сентября.

Подготовку и проведение выборов обеспечивают Избирательная комиссия Брянской области, три территориальных и 54 участковых избирательных комиссий.

«На избирательных участках будет организовано дежурство сотрудников полиции с момента доставки избирательных бюллетеней на участки и во время проведения выборов. Также будет организована охрана бюллетеней при их доставке и нахождения в территориальной избирательной комиссии», — отметил директор департамента внутренней политики Виталий Свинцов.