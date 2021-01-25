Глава Брянщины поздравил студентов с праздником

Александр Богомаз опубликовал поздравление с Днем российского студенчества.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, спикер областной Думы Валентин Суббот и главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук опубликовали поздравление студентам Брянщины с отмечаемым сегодня, в день основания МГУ, Днем российского студента.

В поздравлении отмечается, что власти региона делают все возможное для поддержки одаренной молодежи. В частности. выделяют именные стипендии тем, кто пишет научно-исследовательские работы, финансово поощряют молодых брянцев за успехи в спорте и творчестве, каждый год создают новые рабочие места для молодых специалистов в наукоемких и высокотехнологичных сферах.

Авторы поздравления выразили уверенность, что студенты — созидательная сила, участвующая в жизни области, двигает вперед науку и достойно заявляет о себе за пределами региона и страны. А их социальная и политическая активность находит применение в разных сферах от молодежного правительства до волонерского движения.

«Дорогие студенты и аспиранты! Рассчитываем, что вы пронесете через жизнь свой позитивный настрой, приумножите победы и высокие достижения, станете компетентными специалистами и преуспевающими людьми, способными взять на себя ответственность за судьбу Брянской области и всей страны. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успешной учебы, творческого роста и настойчивости в достижении поставленных целей», — говорится в поздравлении.