Глава Брянска отчиталась перед депутатами

Глава Брянска Марина Дбар отчиталась перед депутатами за работу в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

На сорок первом заседании Брянского городского Совета народных депутатов глава города Марина Дбар отчиталась о своей работе. Отчет Главы города о работе за 2022 год ранее рассматривали профильные комитеты городского Совета.

Марина Дбар акцентировала внимание на благотворительных инициатива. Так, сотни тонн гуманитарной помощи собрали чиновники и жители для вынужденных переселенцев с территории Донбасса. Также помощь передавали бойцам на приграничных территориях.