Главврач 4-й больницы Светлана Хандожко стала депутатом Брянского горсовета

Отдых для ветеранов Губернатор Алексей Островский пообщался в формате видеоконференцсвязи с ветеранами, которые отдохнули за счёт средств регионального бюджета с 12-го по 25 октября в социально-оздоровительном центре «Голоевка» в Рославльском районе. «Инициатива этого разговора исходила от них самих, поэтому, конечно, я с радостью и чувством глубокой признательности откликнулся на поступившее предложение», – рассказал глава региона. Профильная смена «Мои

Ответить за 15 минут Губернатор Алексей Островский принял участие во Всероссийской переписи населения. «Исходя из того, что в этом году впервые предложен электронный формат её проведения, решил им воспользоваться и заполнил переписной лист на портале Госуслуг. В общей сложности этот процесс занял у меня не более 15 минут. Быстро и удобно с точки зрения экономии времени! А главное, безопасно»,

Противостояние коронавирусу Как медучреждения региона работают в условиях новой волны пандемии? В Смоленске под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи прошло рабочее совещание с главврачами смоленских стационаров, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Его цель – выработка превентивных мер, чтобы минимизировать риск по заполнению коечного фонда, обеспечению кислородом, а также оптимизировать процессы, связанные с маршрутизацией COVID-пациентов