Губернатор назвал непривитых брянцев преступниками

Сейчас, по его словам, вакцинированы менее половины жителей региона.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал непривитых жителей региона преступниками. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 4 ноября.
По словам Богомаза, сейчас от коронавируса привиты порядка 444 тысяч брянцев, что составляет 46-48% взрослого населения региона. Он призвал ориентироваться на другие российские регионе, где уровень вакцинации достигает 80%.
Также Александр Богомаз сообщил, что коронавирус подтвердился у 2 тысяч вакцинированных жителей региона, что составляет менее 1% от общего числа привитых. Среди невакцинированных заболевших оказалось 15%. Процент заболевших среди невакцинированных в 15, а то и в 20 раз выше, чем среди сделавших прививку. Если же сравнить соотношение в массе заболевших, то на одного вакцинированного приходится 100 пациентов, не сделавших прививку, отметил брянский губернатор.
Также в Брянской области зафиксированы случаи летальных исходов среди привитых, однако их число, заявил Богомаз, ничтожно мало. Все они были старше 75 лет и имели хронические заболевания.
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