Губернатор прокомментировал задержание депутата Брянского горсовета Афонина

Александр Богомаз назвал сложившуюся ситуацию некрасивой.

На проходящей сегодна пресс-конференции губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал недавнее громкое задержание старейшего депутата Брянского горсовета и директора лицея Игоря Афонина.

«Ситуация некрасивая, она бросает тень на власть. Пусть все задумаются, можно ли терять честь, достоинство, совесть ради сомнительного заработка. В историю Брянщины каждый может войти как созидатель, а может— как взяточник», — сказал губернатор.

Игорь Афонин вместе со своими сыном и заместителем был недавно задержан по подозрению в махинациях с бюджетными деньгами. По версии следствия, фигуранты дела оформляли на работу в лицей «мертвые души» и делили между собой начисляемую им зарплату. Ущерб от инкриминируемых им действий оценивается в более чем 1,2 млн рублей.