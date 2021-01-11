Коммунисты раскритиковали проходящую в Брянске выставку работ с Лениным

Выставку неканончиных изображений Ильича сторонники левых идей нашли пошлой.
Один из брянских журналистов недавно опубликовал в соцсети фотографии нескольких работы с проходящей в выставочном зале РОСТ в Бежице выставки картин, изображающих Ленина.
Однако вожль мирового пролетариата предстает на картинах не то что в непривычном на фоне советской монументальной пропаганды виде, а выглядит, мягко говоря, уж очень неканонично.
Сам автор публикации в соцсети пишет, что выставка ему понравилась, и удивляется, чем она не по вкусу коммунистам. Отмечает он, что в экспозиции, в частности, представлена работа «Ленин и Леннон».
Коммунисты и впрямь не в восторге от работ, а в сетевом сообществе Клуб левых историков и обществоведов успели заклеймить выставку как пошлую. Особенные нарекания сторонников левых идей вызвала работа «Ленин и Лена».
Возрастное ограничение: 18+.
11.01.2021 14:12
155 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Смоленской области
Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 155 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 783. Число выздоровевших выросло на 12 человек, сообщает штаб. Всего 14 287 смолян прошли лечение и выписались из больниц с отрицательным результатом на тест на коронавирус. 356
11.01.2021 12:10
Бдительные соседи самостоятельно справились с пожаром в Ярцеве
Около девяти часов вечера 10 января на улице Автозаводской в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Позвонивший в пожарную служба сосед сообщил, что горит входная дверь в квартиру соседей на первом этаже. Еще до прибытия пожарных, неравнодушные соседи вместе с хозяевами квартиры, чья дверь оказалась объята пламенем, залили водой возгорание.
11.01.2021 11:54
Плохая привычка привела к пожару в Ярцеве
На улице Чернышевского в четырехэтажном доме произошел пожар на третьем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители четырехэтажного дома, почувствовав запах дыма, обнаружили, что его источник – квартира на третьем этаже. Соседи, войдя в жилье, увидели, что дым идет из-за двери ванной комнаты. Вызвав пожарных, неравнодушные Ярцевчане залили тлеющие постельные принадлежности водой.
10.01.2021 18:13
19-летнего смолянина обманул интернет-мошенник
19-летний смолянин оказался жертвой интернет-мошенника, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Молодой человек пояснил, что в вечернее время нашел на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже необходимого ему товара. Обсудив в чате с продавцом условия сделки, он перешел по присланной ему ссылке, чтобы поподробнее рассмотреть товар. Впоследствии с его банковской карты были похищены
10.01.2021 12:33
Еще один житель смолянин стал жертвой коронавируса
На территории Смоленской области коронавирус подтвердился еще у 154 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 10 января. За прошедшие 24 часа 39 человек полностью прошли лечение и выписались из больницы. За минувшие сутки от коронавирусных осложнений умер еще один человек. Так, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 18 628 жителей региона. 14275 человек прошли лечение
10.01.2021 10:49
Двухкомнатная квартира загорелась в селе Вязьма-Брянская
9 января произошел пожар в селе Вязьма-Брянская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В десятом часу занимаясь своими насущными делами хозяин двухкомнатной квартиры на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома по улице Центральной почувствовал запах дыма, в поисках источника этого запаха хозяин, мужчина 1966 года рождения, зашел на кухню и увидел, что горит холодильник.