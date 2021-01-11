Коммунисты раскритиковали проходящую в Брянске выставку работ с Лениным

Выставку неканончиных изображений Ильича сторонники левых идей нашли пошлой.

Один из брянских журналистов недавно опубликовал в соцсети фотографии нескольких работы с проходящей в выставочном зале РОСТ в Бежице выставки картин, изображающих Ленина.

Однако вожль мирового пролетариата предстает на картинах не то что в непривычном на фоне советской монументальной пропаганды виде, а выглядит, мягко говоря, уж очень неканонично.

Сам автор публикации в соцсети пишет, что выставка ему понравилась, и удивляется, чем она не по вкусу коммунистам. Отмечает он, что в экспозиции, в частности, представлена работа «Ленин и Леннон».

Коммунисты и впрямь не в восторге от работ, а в сетевом сообществе Клуб левых историков и обществоведов успели заклеймить выставку как пошлую. Особенные нарекания сторонников левых идей вызвала работа «Ленин и Лена».

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