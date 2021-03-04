Юный певец с Брянщины стал победителем фестиваля искусств

Жюри всероссийского конкурса наградило школьника из Стародуба дипломом лауреата и присудило ему Гран-при.

Ученик школы №2 Стародуба Даниил Фетисов получил Гран-при и диплом лауреата 1 степени на Всероссийском заочном конкурсе-фестивале искусств «Art Star Awards», а его клип в номинации «Эстрадный вокал» жюри отметило в числе избранных.

В частности, Гран-при был удостоен его сольный номер «Россия, ты — права».

Вокалом юноша занимается под руководствомА. В. Торикьяна.