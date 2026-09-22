Ковальчук избран губернатором Брянской области, Щеглов и Матыцин идут в Госдуму

2026, 22 сентября 17:15

Облизбирком обработал 100 % протоколов после трёх основных дней голосования, завершившихся 20 сентября. Егор Ковальчук, выдвинутый «Единой Россией», получил 67,52 % и снимает приставку врио. Андрей Архицкий от КПРФ набрал 14,91 %, Руслан Титов от ЛДПР – 8,05 %, Алексей Тимошков от «Справедливой России» – 4,70 %, Александра Казачкова от «Новых людей» – 3,73 %.

Выборы главы региона прошли досрочно, поскольку в мае Александр Богомаз оставил должность меньше чем через год после переизбрания. Явка выросла с 58,18 % до 79,28 %, так что в абсолютных цифрах новый губернатор собрал больше голосов, чем предшественник год назад.

По федеральному округу на думских выборах «Единая Россия» получила в области 66,63 %, ЛДПР – 13,25 %, КПРФ – 10,53 %. В одномандатных округах победили Николай Щеглов с 61,75 % в Брянском округе № 81 и Олег Матыцин с 65,03 % в Унечском № 82. Одновременно прошли довыборы в областную думу по Стародубскому округу № 28 и муниципальные кампании.

Голосование длилось девять дней. С 11 по 16 сентября впервые по всей области действовал особый порядок досрочного голосования, а в шести приграничных муниципалитетах участки в основные дни закрывались уже в 15.00.

По материалам сайта АиФ-Брянск