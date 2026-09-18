Иномарка столкнулась с «КАМАЗом» в Трубчевском районе накануне

2026, 18 сентября 13:20

Иномарка столкнулась с «КАМАЗом» в Трубчевском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 17 сентября на 27-м км автодороги «Семцы – Рамассуха — Трубчевск» в Трубчевском районе произошло ДТП. 41-летний водитель за рулём автомобиля Chevrolet Niva не соблюдал дистанцию до впереди движущегося автомобиля, который начал поворачивать налево. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом».

Водитель, 25 и 58-летние пассажиры Chevrolet попали в больницу с травмами. Инспекторы составили на обоих участников ДТП административные материалы.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.