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69-летняя женщина пропала в Новозыбкове 10 дней назад

2026, 17 сентября 08:38
69-летняя женщина пропала в Новозыбкове 10 дней назад
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69-летняя женщина пропала в Новозыбкове 10 дней назад. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

В Брянской области пропала жительница Новозыбкова Наталья Владимировна Мешкова. 69-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими ещё 7 сентября. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 160, худощавого телосложения, волосы каштановые с сединой. Женщина была одета в свитер, чёрные штаны, белые носки и розовые балетки. 

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

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