69-летняя женщина пропала в Новозыбкове 10 дней назад

2026, 17 сентября 08:38

69-летняя женщина пропала в Новозыбкове 10 дней назад. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропала жительница Новозыбкова Наталья Владимировна Мешкова. 69-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими ещё 7 сентября. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 160, худощавого телосложения, волосы каштановые с сединой. Женщина была одета в свитер, чёрные штаны, белые носки и розовые балетки.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.