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Происшествия

Виновного в смертельном ДТП жителя Клинцов суд отправил на принудительные работы

2026, 16 сентября 12:14
Виновного в смертельном ДТП жителя Клинцов суд отправил на принудительные работы
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Виновного в смертельном ДТП жителя Клинцов суд отправил на принудительные работы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель Клинцов. 

28 апреля 2026 года фигурант за рулём автомобиля Nissan Almera на перекрестке улиц Литвинова и Октябрьская сбил велосипедиста, который ехал по главной дороге. Мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

Подсудимый добровольно компенсировал сыну погибшего моральный вред. Суд приговорил виновного к году и девяти месяцам принудительных работ. Решение не вступило в законную силу.

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