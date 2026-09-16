Виновного в смертельном ДТП жителя Клинцов суд отправил на принудительные работы

2026, 16 сентября 12:14

Виновного в смертельном ДТП жителя Клинцов суд отправил на принудительные работы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель Клинцов.

28 апреля 2026 года фигурант за рулём автомобиля Nissan Almera на перекрестке улиц Литвинова и Октябрьская сбил велосипедиста, который ехал по главной дороге. Мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

Подсудимый добровольно компенсировал сыну погибшего моральный вред. Суд приговорил виновного к году и девяти месяцам принудительных работ. Решение не вступило в законную силу.