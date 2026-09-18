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86 протоколов на мигрантов составили брянские полицейские

2026, 18 сентября 08:55
86 протоколов на мигрантов составили брянские полицейские
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86 протоколов на мигрантов составили брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Сотрудники полиции подвели итоги операции «Мигрант». Она проходила в Брянской области пять дней. За это время стражи порядка провели свыше 500 проверок по выявлению нарушений миграционного законодательства. Рейды прошли на территориях строят, в торговых точках, учебных заведениях, объектах транспортной инфраструктуры и жилом секторе.

Полицейские составили 86 протоколов на мигрантов, в том числе за нарушение правил въезда, выезда и пребывания, порядка трудовой деятельности, ограничений на отдельные виды деятельности. Троих иностранцев принудительно выдворят с территории Российской Федерации, а ещё один мигрант будет депортирован.

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