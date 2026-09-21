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Брянский атлет выиграл чемпионат России по силовому экстриму

2026, 21 сентября 12:37
Брянский атлет выиграл чемпионат России по силовому экстриму
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Брянский атлет выиграл чемпионат России по силовому экстриму. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

На прошлой неделе в городе Сочи прошёл чемпионат России по силовому экстриму среди мужчин и женщин. В программу вошли подъём бревна, становая тяга, фермерская прогулка и перенос коромысла.

В весовой категории до 90 кг выступил брянский спортсмен Михаил Фокин. Он занял первое место. 

Михаил Фокин – единственный официальный атлет Брянской области, который выполнил норматив кандидата в мастера спорта по «Силовому экстриму».

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