Брянский атлет выиграл чемпионат России по силовому экстриму

2026, 21 сентября 12:37

Брянский атлет выиграл чемпионат России по силовому экстриму. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Сочи прошёл чемпионат России по силовому экстриму среди мужчин и женщин. В программу вошли подъём бревна, становая тяга, фермерская прогулка и перенос коромысла.

В весовой категории до 90 кг выступил брянский спортсмен Михаил Фокин. Он занял первое место.

Михаил Фокин – единственный официальный атлет Брянской области, который выполнил норматив кандидата в мастера спорта по «Силовому экстриму».