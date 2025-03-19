Лидер брянского отделения «Новых людей» участвует во всероссийском съезде партии в Москве

Лидер брянского отделения «Новых людей» Сергей Горелов участвует во всероссийском съезде партии в Москве. Об этом сообщили в издании «МК-Брянска».

В Москве стартовал V Всероссийский съезд партии «Новые люди». В нём участвует лидер Брянского отделения партии, руководитель промышленного холдинга Сергей Горелов. Своих делегатов прислали ещё 74 субъекта России, в том числе и новых территорий.

Собравшимся зачитали приветствие президента России Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина. А председатель Госдумы Вячеслав Володин прислал видеообращение.

Участники съезда подвели итоги работы, обсудили выборы, а также переизбрали Алексея Нечаева на пост председателя партии и обновили состав центрального совета.

«Новые люди» имеют мощную поддержку избирателей, с каждым днём наших сторонников становится всё больше, это даёт уверенность в том, что партия будет ещё более активно участвовать в политической жизни нашего общества и у неё большие перспективы, как в стране, так и на Брянщине», — рассказал Сергей Горелов.

Фото: Сергея Горелова