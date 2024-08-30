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Новая политическая сила на горизонте: «Новые люди» готовы изменить расклад в Брянской областной думе

2024, 30 августа 10:00 Лента новостей
Новая политическая сила на горизонте: «Новые люди» готовы изменить расклад в Брянской областной думе
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8 сентября, в Единый день голосования, жители Брянской области будут выбирать новый состав областной думы. Это событие обещает стать поворотным моментом в политической жизни региона. На 60 депутатских мандатов претендует рекордное число кандидатов – 580 человек. Половина мест будет распределена по одномандатным округам, а вторая половина – по партийным спискам.

Последние пять лет в региональном парламенте доминировали три политические силы: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Однако эксперты прогнозируют, что грядущие выборы могут существенно изменить расстановку сил и привести к появлению новой фракции.

Шесть партий в борьбе за голоса избирателей

В предвыборной гонке участвуют шесть политических партий. Наряду с традиционными участниками – «Единой Россией», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистами России» и «Справедливой Россией – за правду» – в выборах впервые принимает участие партия «Новые люди».

«Новые люди» – самая молодая парламентская партия России, громко заявившая о себе в 2020 году. Уже в 2021 году она сумела завоевать 15 мест в Государственной думе, сформировав там первую за 18 лет новую фракцию.

«Новые люди» в Брянской области: свежий взгляд на региональные проблемы

Дебют «Новых людей» на региональных выборах в Брянской области вызывает особый интерес. Партийный список кандидатов представляет собой уникальное сочетание энергичной молодежи, известных промышленников, успешных предпринимателей, фермеров, журналистов, преподавателей и волонтеров.

Среди кандидатов от партии – такие заметные фигуры, как:

  • Сергей Горелов, руководитель «Локомотив Дизель Сервис»
  • Николай Рогов, директор «Брянского метизного завода»
  • Сергей Новиков, основатель Центра цифровых компетенций БГИТУ
  • Дмитрий Моисеенко, руководитель ООО «Брянский сад»

Всего в списке кандидатов от партии – 67 человек, каждый из которых уже зарекомендовал себя в своей сфере деятельности.

Новая политическая сила на горизонте: «Новые люди» готовы изменить расклад в Брянской областной думе

Яркая кампания и «Программа перемен»

«Новые люди» провели в Брянской области запоминающуюся избирательную кампанию. За последние три месяца по инициативе партии были организованы субботники, спортивные праздники, открытые встречи и одиночные пикеты. Активисты собрали подписи под множеством петиций, направленных на решение актуальных городских проблем.

Особое внимание привлек необычный флешмоб, в ходе которого активисты партии, одетые в костюмы космонавтов, прошли по знаковым местам Брянска с рюкзаками-видеоэкранами, рассказывающими о кандидатах.

Ключевым элементом кампании стала «Программа перемен», основанная на пожеланиях 12 тысяч жителей Брянской области. Программа включает 53 пункта, охватывающих 8 основных направлений: от развития предпринимательства и производства до внедрения умного госуправления.

Новая политическая сила на горизонте: «Новые люди» готовы изменить расклад в Брянской областной думе

Перспективы «Новых людей» в региональной политике

Политические эксперты отмечают высокие шансы «Новых людей» на прохождение в Брянскую областную думу. Партия может составить серьезную конкуренцию устоявшимся политическим силам региона.

Региональное отделение партии возглавляет Алина Асеева, имеющая богатый опыт в реализации крупных молодежных и предпринимательских проектов. Вместе с Сергеем Гореловым и Николаем Роговым она входит в тройку лидеров регионального партийного списка.

«Новые люди» позиционируют себя как партию реальных дел, способную привнести свежие идеи и подходы в решение региональных проблем. Их «Программа перемен» представляет собой не просто набор популистских обещаний, а конкретный план действий по улучшению жизни в Брянской области.

Предстоящие выборы в Брянскую областную думу обещают стать интересным политическим событием, которое может существенно изменить расстановку сил в регионе и открыть новую страницу в его развитии.

Оплачено из средств избирательного объединения «Региональное отделение в Брянской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

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