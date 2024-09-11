Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» поблагодарила избирателей

В Брянской области на видео-мониторах и баннерах появились слова благодарности к избирателям, которые поддержали партию «НОВЫЕ ЛЮДИ». Фактически впервые приняв участие в региональных и муниципальных выборах партия выразила признательность тысячам согражданам за их доверие.

«Ваша поддержка очень важна для понимания, что мы находимся на правильном пути. Там, где наши товарищи, единомышленники стали депутатами, приложим все усилия, чтобы их избиратели в реальной жизни увидели результат своего правильного выбора. Так же будем работать по всему региону – используя имеющиеся возможности, представительство партии в Государственной Думе сделаем всё, чтобы жизнь жителей Брянщины стала комфортней и уютней. Потому что ЛЮДИ ВАЖНЕ! Спасибо вам, дорогие земляки!» – сказал кандидат от партии, возглавлявший список в облдуму Сергей Горелов.

Фото пресс-службы партия «Новые люди»