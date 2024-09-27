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«Новые люди» на Брянщине: амбиции, поддержка и планы на будущее

2024, 27 сентября 09:40 Политика
«Новые люди» на Брянщине: амбиции, поддержка и планы на будущее
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Политик и бизнесмен Сергей Горелов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что ждёт партию «Новые люди» на Брянщине.

– Сергей Иванович, довольны ли вы результатами сентябрьских выборов?
– Признаюсь, я ожидал лучшего результата. По крайней мере, непосредственное общение с людьми во время встреч с избирателями и социологические замеры давали основания для позитивных прогнозов.

Нужно было видеть, как брянцы встречали идеи и предложения «Новых людей» – с воодушевлением, с желанием поддержать и помочь. Чувствовалась реальная, живая, деятельная общественная поддержка. В штаб начали приходить энтузиасты со своими идеями, предложениями и проектами.

Приятно удивило обилие как людей старшего поколения, так и молодёжи, которая, как оказывается, вовсе не инертна – молодые люди чувствуют свою ответственность за свой город, за свой регион, за свою страну. А то, что они до сих пор не в политике, могу объяснить, разве что, выученной беспомощностью – их приучили, что их активность никому не нужна. Стоило обратить на них своё внимание, и молодёжь буквально взорвалась позитивом.

– Значит, результат выборов был сфальсифицирован?
– Утверждать подобные вещи можно только с неопровержимыми доказательствами на руках. Конечно же избирательную систему надо делать более прозрачной не только для участников процесса, но и для всех избирателей. Избирательные комиссии должны стать более независимыми. Поэтому я для себя сформулировал так: побеждать на выборах нужно настолько убедительно, чтобы ни случайные ошибки, ни происки политических оппонентов, ни возможные фальсификации не сказались на конечном результате. И само собой ответственность за возможные нарушения электоральных процедур должна быть неотвратимой.

– Но возможна ли такая победа?
– С той поддержкой, которую мы видели – да, вне сомнений. Но, конечно, нужно время для партстроительства, для реализации наших идей, для дел с очевидным для всех и каждого результатом.

«Новые люди» – это не «проект», это Парламентская политическая партия со своим электоратом, со своей программой. Мы не предлагаем что-то популистское, придуманное. Мы выражаем интересы значительной части населения.

Партия ярко заявила о себе в Брянской области перед выборами. Но выборы – не итог, не финиш, а только начало. «Новые люди» пришли всерьёз и надолго.

– Какие первоочередные задачи стоят перед «Новыми людьми» в Брянской области?
– Для начала, это внутренние задачи. Прежде всего, мы должны обеспечить правовое сопровождение нашим кандидатам, чтобы они выполнили все необходимые формальности по выходу из выборов.

Вторая задача – из области менеджмента и даже психологии. К чему скрывать, некоторые однопартийцы так надеялись на свою победу, что сейчас пребывают в унынии. Но политика – это не забег на стометровку, и в конце не ждёт приз. Депутатский мандат – не самоцель. Политика – это постоянная, ежедневная работа на благо народа. Надеюсь, все это поймут и продолжат начатое дело.

Третья задача – интегрировать в партию огромное число наших земляков со светлыми идеями, пришедших к нам за время предвыборной гонки. Я был приятно удивлён тем, насколько предложения проработаны, обоснованы и полезны социально. Вот уж, во истину, как говорит один из наших лозунгов, «Люди – важнее». Да, люди – наш главный и единственный капитал.

Теперь перейду от внутрипартийных задач к политическим. Принимая наказы от избирателей, мы сформировали весьма насыщенную региональную программу. И мы будем её реализовывать.

Понимаю, что после безусловной победы на выборах это было бы в разы проще сделать – для того политические силы и идут во власть. Но мы будем работать с наказами и без своих депутатов в региональном парламенте. Придётся потратить больше усилий, но результат того стоит – люди ждут решения своих проблем.

А в дальнейшем, конечно, мы будем участвовать во всех выборах. И я уверен, «Новые люди» со временем будут представлены и в облдуме, и во всех советах области. Это неизбежно – если есть общественная сила, не имеющая своих представителей, она неминуемо станет силой политической и получит голос в представительных органах власти.

– Что бы вы сказали людям, которые знают партию только по знаменитому бирюзовому слону, наделавшему переполоха в Брянске?
– Знаете, есть старый анекдот: «Довольны властью в России две категории людей: те, кто не в курсе, и те, кто в доле». Тем, кого абсолютно всё устраивает, мне сказать нечего.

Но если вы видите, как можно улучшить жизнь, сделать её справедливее, комфортнее – приходите к нам. Если вам надоели политики старой закалки, которые объявляются раз в пять лет, да и то только на рекламных щитах – приходите к нам. Если вы чувствуете, что ваши интересы никто не представляет в политике – приходите к нам.

Партия – это не магазин, где можно купить благоденствие и счастье. Партия – это объединение единодействующих единомышленников. Готовы встать плечом к плечу с энергичными, волевыми, целеустремлёнными людьми – присоединяйтесь. Вместе мы станем сильнее.

 

 

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