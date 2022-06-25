Мэр Брянки рассказал о надежде на будущее, подаренной сотрудничеством с Брянской областью

«Будем восстанавливать наш город», – сообщил Николай Моргунов.
Глава администрации Брянки Луганской народной республики Николай Моргунов рассказал о результатах сотрудничества с Брянской областью и грядущем восстановлении города.
На вопросы журналистов Моргунов ответил на открытии Международного молодежного лагеря «Дружба-2022», которое прошло накануне в рамках традиционного Международного фестиваля «Славянское единство».
«Все любят свою родину, все хотят жить в благоустроенных городах. Что сегодня представляют из себя города Донбасса? Это города, над которыми начиная с 1991 года просто издевались. Закрывали предприятия, разрушали инфраструктуру. Это по большому счету музей Советского Союза. Но тем не менее ваш губернатор правильно сказал: «Я, когда попал к вам, вспомнил слова своей бабушки: «Ты можешь быть бедным, но очень аккуратным». Все эти годы мы старались поддерживать то, что имели. Сегодня все мечтают жить в благоустроенных городах. И, знаете, серьезная надежда появилась после того, как Брянская область взяла шефство над Брянкой. Я это скажу еще не раз: мы впервые выстроили нормальные отношения и впервые получили не виртуальную какую-то помощь, а помощь, которая нам была необходима. Это техника, прибывшая в рамках гуманитарной помощи на нескольких «КамАЗах», и так далее. Мы этого очень ждали. Будем восстанавливать наш город. Наверное, в этом есть еще очень серьезный посыл, когда люди начинают понимать, что есть надежда. Это для нас очень дорого», – отметил мэр Брянки.
Николай Моргунов выразил благодарность руководству и жителям Брянской области за помощь и поддержку.
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