Мэр Брянска «послал» бунтующих против QR-кодов коммунистов в Китай

Александр Макаров обвинил представителей КПРФ в приверженности капиталистическим ценностям.

Мэр Брянска Александр Макаров вынужден был отбиваться от вопросов о введении системы QR-кодов. Дискуссия развернулась на очередном, 25-м заседании горсовета.

В числе вопросов депутаты заслушали отчет Макарова о работе горадминистрации. Традиционно отчет перевели в формат диалога: депутаты от фракций задавали вопросы, глава администрации Брянска отвечал на них.

Полемику вызвала тема обязательной вакцинации и применения QR-кодов. Отвечая на претензии КПРФ, Александр Макаров призвал брянских коммунистов брать пример с Коммунистической партии Китая, где введенные строгие профилактические меры позволили практически полностью победить коронавирус, сообщает мэрия.

«Сегодня Китай считается самой безопасной страной в плане COVID-19. В этом ключе мне не понятно ваше неприятие профилактических мер, принятых в Брянске против распространения коронавируса. Какие принципы вам ближе: коммунистического Китая или капиталистической Америки?» – резюмировал мэр Брянска.

На днях, напомним, первый секретарь областного комитета ЛКСМ РФ Алексей Агапов устроил на площади Ленина в Брянске очередной одиночный пикет против вакцинации от коронавируса и QR-режима.