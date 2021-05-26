Мэра Брянска назвали одним из худших в России

Александр Макаров занял 15-е место с конца среди 88 городов.

Мэр Брянска Александр Макаров занял 74-е место в рейтинге мэров 88 российских городов.

Новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за апрель-май 2021 года, подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В частности, политический эксперт, экс-депутат Брянской облдумы Владимир Горбачев отметил, что «брянский мэр популярностью никогда не отличался и не отличается до сих пор, и вряд ли ему уже грозит «прибавление».

Эксперт вменяет Александру Макарову в вину его невмешательство в скандал, разгоревшийся вокруг заместителя главы горадминистрации Марины Холиной.

«Да, но при чем здесь мэр города Александр Макаров?» – спросит меня читатель. А при том, что он мог бы и дать публичную оценку случившемуся. Поставить на место зарвавшегося чиновника рангом пониже. Но не сделал этого. Значит, допустил попустительство содеянному своим заместителем? – считает Горбачев. – Все это – плоды неизбираемости власти гражданами, и плоды эти – очень нехорошие, с плохим привкусом».

Отметим, что среди управленцев из соседних городов худший результат показал мэр Орла Юрий Парахин – 87-ме место в рейтинге. Мэр Смоленска Андрей Борисов занял 69-е место, а мэр Калуги Дмитрий Денисов – 7-е.