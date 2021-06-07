Министр образования РФ поблагодарил брянского губернатора

По словам Сергея Кравцова, в Брянской области растет число «стобалльников» при сдаче ЕГЭ.

Министр образования РФ Сергей Кравцов встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Александр Васильевич, я рад встрече с вами. Хочу отметить динамичное развитие Брянской области в последние годы и поблагодарить за внимание к образованию в регионе. Надеюсь, и дальше будем продолжать такими же темпами», – сообщил Сергей Кравцов.

Он также отметил, что в Брянской области с каждым годом растет число выпускников, получивших высшие баллы при сдаче ЕГЭ. Если в 2019 году 100 баллов на экзамене получили 89 выпускников, то в 2020-м – уже 101.