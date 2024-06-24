Пять брянских выпускников сдали обществознание на 100 баллов

Пять брянских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
Единый государственный экзамен по обществознанию на 100 баллов сдали пять выпускников Брянской области. Для одиннадцатиклассницы Гордеевской школы Анны Ефименко максимальный результат уже второй. Она сдала русский язык на высший балл.
«Если человек хочет сдать ЕГЭ на 100 баллов, он должен трудиться, ведь только то, что ты сам прочувствовал, понял, запомнил, нарешал, останется в голове», – подчеркнула Анна Ефименко.
Также 200 баллов за экзамены по русскому языку и обществознанию у выпускника Брянской гимназии № 1 Фёдора Козлова.
Также стали известны результаты ЕГЭ по физике и информатике. Выпускник лицея № 1 им. Д. С. Езерского города Жуковки Денис Воронин единственный в области сдал физику на 100 баллов. А ученик Снежской гимназии Брянского района Максим Рулев показал максимальный результат по информатике.
На фото выпускница Гордеевской школы Анна Ефименко
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