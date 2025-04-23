Почти 20 пунктов сдачи ЕГЭ откроют в Брянске в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании в горадминистрации обсудили сдачу Единого государственного экзамена в Брянске. Основной период ЕГЭ стартует 23 мая. Он продлится до 4 июля. В областном центре организуют почти 20 пунктов приёма госэкзамена. Участвовать в нём будут более 2 000 выпускников.

«Самыми популярными предметами по выбору, как и в прошлом году, по-прежнему являются обществознание, информатика, физика, биология, история, химия. Чтобы получить аттестат о среднем образовании, выпускнику достаточно сдать обязательные русский язык и базовую или профильную математику. В ЕГЭ-2025 будут задействованы более тысячи работников учреждений образования», — сообщил начальник городского управления Альберт Малкин.