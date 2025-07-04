Молодые парламентарии получили благодарность за помощь при ликвидации ЧП в Выгоничском районе

Молодые брянские парламентарии получили благодарность за помощь при ликвидации обрушения моста на пассажирский состав в Выгоничском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной Думе накануне прошло заседание Молодёжного парламента региона VIII созыва. Участвовали в мероприятии вице-спикер регионального парламента Владимир Пронин, председатель комитета областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко и председатель комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева.

Молодые парламентарии обсудили вопросы гражданской активности и военно-патриотического воспитания, результаты просветительских встреч с молодежью, участие членов парламента в реализации Федерального проекта «Парта Героя», Всероссийской акции «Сад памяти» и социально значимых акциях в рамках Благотворительного проекта «Дари еду».

Молодые парламентарии также участвовали в устранении последствий обрушения моста на пассажирский поезд в ночь с 31 мая на 1 июня. Они помогали эвакуировать пассажиров из вагонов, доставали пострадавших граждан из-под завалов и передавали медикам. За это председатель комитета по образованию, науке и социальной политике Илья Крестовский получил Благодарность Брянской областной Думы.