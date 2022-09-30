На Брянщине власти снова продлили желтый уровень угрозы терактов

Антитеррористическая комиссия Брянской области, которую возглавляет губернатор Александр Богомаз, снова продлила действие желтого уровня террористической опасности в регионе.

Жителей и гостей Брянщины просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, но не забывать о бдительности — иметь при себе документы, находясь вне дома, и сообщать правоохранителям обо всех подозрительных действиях, лицах и предметах возле жилых домов и мест массового скопления людей. А вот посещение последних по возможности свести к минимуму.

Новый срок действия желтого уровня угрозы — минимум до 21 октября.

На снимке: Момент задержания под Волгоградом террориста, одновременно с которым взяли его пособников на Брянщине. Кадр из оперативной съемки ФСБ РФ.